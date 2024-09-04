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Росія підняла у повітря 5 бортів Ту-95МС, - Повітряні сили

Фото: борти Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 4 серпня в Росії злетіли 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет. В Україні допускають ймовірність атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, зафіксовано активність 5-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Вони здійснюють політ в південно-східному напрямку.

"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Крім того, військові закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що минулого тижня, 26 серпня 2024 року, Російська Федерація здійснила схожий маневр. Запустивши дрони та піднявши у небо понад 10 бортів Ту-95МС, країна агресор здійснила масштабний обстріл України.

Зокрема, ворог запустив 127 ракет та 109 дронів-камікадзе. Сили ППО України збили 102 та 99 ворожих цілей, відповідно.

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