Росія підняла у повітря 5 бортів Ту-95МС, - Повітряні сили

Нагадаємо, що минулого тижня, 26 серпня 2024 року, Російська Федерація здійснила схожий маневр. Запустивши дрони та піднявши у небо понад 10 бортів Ту-95МС, країна агресор здійснила масштабний обстріл України.

Зокрема, ворог запустив 127 ракет та 109 дронів-камікадзе. Сили ППО України збили 102 та 99 ворожих цілей, відповідно.

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