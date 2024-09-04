Россия подняла в воздух 5 бортов Ту-95МС, - Воздушные силы

Напомним, что на прошлой неделе, 26 августа 2024 года, Российская Федерация осуществила похожий маневр. Запустив дроны и подняв в небо более 10 бортов Ту-95МС, страна агрессор осуществила масштабный обстрел Украины.

В частности, враг запустил 127 ракет и 109 дронов-камикадзе. Силы ПВО Украины сбили 102 и 99 вражеских целей, соответственно.

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