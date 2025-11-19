Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

Росіяни в ніч на 19 листопада підняла у небо стратегічні бомбардувальники. Виліт може бути бойовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Відмічається активність 6-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ). Слідкуйте за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 03:30.
Варто додати, що Повітряні сили фіксують у багатьох регіонах України ворожі дрони.
Окрім того, моніторингові канали писали, що РФ вивела в Чорне море ракетоносії крилатих ракет типу "Калібр". Також була інформація, що до зльоту готові МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". У Повітряних силах цю інформацію поки не підтверджували.
Також зауважимо, що станом на зараз вже майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, що росіяни періодично піднімають у небо бомбардувальники Ту-95МС, щоб завдати ракетного удару по Україні. Як відомо, ці літаки є носіями ракет Х-101/Х-555/Х-55.
І як правило, ворог піднімає цю авіацію в ті дні, коли планує масований обстріл України. Судячи з останніх місяців, ключовою метою росіян стає українська енергетична система.
Також зазначимо, що менше години тому в Києві та інших областях України оголосили тривогу через балістику. Після цього військові фіксували щонайменше одну швидкісну ціль.