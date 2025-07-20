Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

"Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ)", - йдеться у повідомленні о

Також військові закликали слідкувати за їх повідомленнями у разі оголошення тривоги - прямувати в укриття.

Зазначимо, що якщо виліт бойовий, тоді цієї ночі для України буде ракетна небезпека.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.