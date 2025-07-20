Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС

Поздно вечером, 20 июля, россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Вылет может быть боевым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Внимание!" Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ)", - говорится в сообщении.
Также военные призвали следить за их сообщениями в случае объявления тревоги - направляться в укрытие.
Отметим, что если вылет боевой, тогда этой ночью для Украины будет ракетная опасность.
По состоянию на 23:53 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, тревога продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Отметим, что россияне периодически поднимают в небо Ту-95МС, чтобы нанести по Украине ракетные удары. В частности, данная авиация является носителем ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Также добавил, что враг запустил этим вечером по Украине дроны. Во многих областях объявили тревогу. Подробнее о том, где есть угроза обстрела этой ночью - читайте в материале РБК-Украина.
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