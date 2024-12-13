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Росія підняла у небо МіГ-31К на тлі ракетної атаки по Україні

Фото: Росія підняла МіГ-31К у небо (wikipedia)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 13 грудня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Ворог здійснює ракетний обстріл, наразі підняв у небо МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 07:24.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:33 сигнал повітряної тривоги продовжується по всій території України.

Нагадаємо, в останні кілька днів Росія не здійснювала масованих обстрілів ні ракетами, ні дронами, якщо не йдеться про прифронтові регіони. Однак починаючи з вечора, 12 грудня, ворог знову почав застосовувати по різних містах і областях України дрони.

Пізніше, в ніч на 13 грудня, Росія підняла в небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленя. Їх було кілька, але точної кількості не названо.

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