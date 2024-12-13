Росія підняла у небо МіГ-31К на тлі ракетної атаки по Україні

Зранку, 13 грудня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Ворог здійснює ракетний обстріл, наразі підняв у небо МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 07:24.
Станом на 07:33 сигнал повітряної тривоги продовжується по всій території України.
Нагадаємо, в останні кілька днів Росія не здійснювала масованих обстрілів ні ракетами, ні дронами, якщо не йдеться про прифронтові регіони. Однак починаючи з вечора, 12 грудня, ворог знову почав застосовувати по різних містах і областях України дрони.
Пізніше, в ніч на 13 грудня, Росія підняла в небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленя. Їх було кілька, але точної кількості не названо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.