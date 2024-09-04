Росія підняла у небо літаки МіГ-31К та Ту-22М3

Зазначимо, що зараз по всій Україні оголошено повітряну тривогу саме через масштабний обстріл з боку Росії. У небі фіксують ворожі БпЛА та крилаті ракети.

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