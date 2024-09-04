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Росія підняла у небо літаки МіГ-31К та Ту-22М3

Фото: Росія атакує Україну ракетами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 5 вересня, Росія вкотре здійснює масштабний обстріл України. Зокрема, зараз країна агресор рідна у небо літаки МіГ-31К та Ту-22М3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

"Зліт двох стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, курсом на акваторію Чорного моря", - йдеться у повідомленні моніторингового каналу о 05:34.

Вже о 05:34 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Крім того, вночі ворог піднімав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які судячи з усього, здійснили пуск ракет.

Станом на 05:40 карта повітряних тривог виглядає наступним чином

Зазначимо, що зараз по всій Україні оголошено повітряну тривогу саме через масштабний обстріл з боку Росії. У небі фіксують ворожі БпЛА та крилаті ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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