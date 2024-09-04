Россия подняла в небо самолеты МиГ-31К и Ту-22М3

Отметим, что сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога именно из-за масштабного обстрела со стороны России. В небе фиксируют вражеские БпЛА и крылатые ракеты.

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