RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия подняла в небо самолеты МиГ-31К и Ту-22М3

Фото: Россия атакует Украину ракетами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 5 сентября, Россия в очередной раз совершает масштабный обстрел Украины. В частности, сейчас страна агрессор родна в небо самолеты МиГ-31К и Ту-22М3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

"Взлет двух стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, курсом на акваторию Черного моря", – говорится в сообщении мониторингового канала в 05:34.

Уже в 05:34 Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Кроме того, ночью враг поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые судя по всему, осуществили пуск ракет.

По состоянию на 05:40 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Отметим, что сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога именно из-за масштабного обстрела со стороны России. В небе фиксируют вражеские БпЛА и крылатые ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине