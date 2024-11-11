Росія підняла у небо 8 бортів Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ

"Зафіксовано в повітрі 8х бортів Ту-95МС, курс в напрямку пускових рубежів Каспійське море", - йдеться у повідомленні о 05:51.

Військові додали, що про зміну обстановки повідомлять додатково. Також у Повітряних силах ЗСУ закликали украхнців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Оновлено о 06:25

Після того, як у ПС о 06:00 повідомили про відбій загрози застосування ударних БпЛА, на всій підконтрольній Україні території оголосили відбій.

Однак приблизно о 06:23 країною знов почала ширитися тривога. Військові пояснили, що сигнал пов'язаний з ручками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Українців ще раз закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:38, карта повітряних тривог має такий вигляд.