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Росія підняла у небо 8 бортів Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ

Фото: російські літаки Ту-95 (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 11 листопада, Російська Федерація підняла у небо 8 бортів літаків Ту-95. Вони летять в напрямку Каспійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано в повітрі 8х бортів Ту-95МС, курс в напрямку пускових рубежів Каспійське море", - йдеться у повідомленні о 05:51.

Військові додали, що про зміну обстановки повідомлять додатково. Також у Повітряних силах ЗСУ закликали украхнців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Оновлено о 06:25

Після того, як у ПС о 06:00 повідомили про відбій загрози застосування ударних БпЛА, на всій підконтрольній Україні території оголосили відбій.

Однак приблизно о 06:23 країною знов почала ширитися тривога. Військові пояснили, що сигнал пов'язаний з ручками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Українців ще раз закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:38, карта повітряних тривог має такий вигляд. 

Нагадаємо, що окрім загрози ймовірних пусків ракет з літаків, в цю ніч ворог вкотре намагався атакувати Україну дронами.

Зокрема, о 00:24 повітряну тривогу оголосили у Києві. Також сигнал продовжувався в в інших регіонах.

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Російська ФедераціяТу-95Війна в Україні