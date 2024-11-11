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Россия подняла в небо 8 бортов Ту-95МС, - Воздушные силы ВСУ

Фото: российские самолеты Ту-95 (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Утром 11 ноября Российская Федерация подняла в небо 8 бортов самолетов Ту-95. Они улетают в направлении Каспийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксировано в воздухе 8х бортов Ту-95МС, курс в направлении пусковых рубежей Каспийского моря", - говорится в сообщении в 05:51.

Военные добавили, что об изменении обстановки сообщат дополнительно. Также в воздушных силах ВСУ призвали украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 05:57, карта воздушных тревог имеет такой вид. В частности, сигнал в это время продолжается в Киевской и Житомирской областях. Также темно-красным цветом много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

Напомним, что кроме угрозы вероятных пусков ракет с самолетов, в эту ночь враг в очередной раз пытался атаковать Украину дронами.

В частности, в 00:24 воздушную тревогу объявили в Киеве. Также сигнал продолжался в в других регионах

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