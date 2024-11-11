Россия подняла в небо 8 бортов Ту-95МС, - Воздушные силы ВСУ

Напомним, что кроме угрозы вероятных пусков ракет с самолетов, в эту ночь враг в очередной раз пытался атаковать Украину дронами.

В частности, в 00:24 воздушную тревогу объявили в Киеве. Также сигнал продолжался в в других регионах

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