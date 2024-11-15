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Россия подняла в небо 8 бортов Ту-95МС: что известно

Пятница 15 ноября 2024 06:09
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Россия подняла в небо 8 бортов Ту-95МС: что известно Фото: российские самолеты Ту-95 (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 15 ноября, Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они вылетели из аэродрома "Оленья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Отмечается активность 6 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", совершающих полет в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении в 05:57.

В случае ракетной угрозы будет сообщено дополнительно. Кроме того, военные призвали жителей Украины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обновлено в 06:44

"По уточненным данным в воздухе около 8-ми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - уточнили в ПС.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:09 сигнал воздушной тревоги в Украине отсутствует. На карте можно увидеть только Луганскую область и Крым, которые обозначены темно-красным цветом. Однако условного "отбоя" нет уже в течение многих месяцев, поскольку эти территории оккупированы.

Россия подняла в небо 8 бортов Ту-95МС: что известно

Напомним, что Россия поднимает в небо стратегические бомбардировщики Ту-95 уже не первый раз за этот месяц.

Так, 8 бортов взлетали 11 ноября. Однако тогда, как позже выяснилось, были совершены имитационные пуски.

Кроме того, 6 бортов Ту-95МС взлетали 13 ноября. В этот день уже были совершены пуски, а именно - две крылатые ракеты Х-101, которые были успешно уничтожены. Всего в этот день Воздушные силы ВСУ зафиксировали 96 воздушный целей противника.

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