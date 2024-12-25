Росія підняла групу літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - Повітряні сили

Нагадаємо, востаннє Росія піднімала в повітря свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС зранку 21 листопада. Тоді військові повідомляли, що були зафіксовані пуски крилатих ракет.

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