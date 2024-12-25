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Россия подняла группу самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", - Воздушные силы

Фото: украинцев призвали не игнорировать тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 24 на 25 декабря Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание!" Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская область, Российская Федерация). Курс - южный", - говорится в сообщении в 01:36.

В то же время военные заложили украинцев следить за дальнейшими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:47 сигнал воздушной тревоги продолжает в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. Темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, где соответствующая отметка продолжается в течение многих месяцев и не меняется.

Напомним, последний раз Россия поднимала в воздух свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС утром 21 ноября. Тогда военные сообщали, что были зафиксированы пуски крылатых ракет.

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