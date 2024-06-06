Росія підняла чотири Ту-95 та запустила "Шахеди" по Україні, - Повітряні сили

Російські загарбники запустили для чергової повітряної атаки по території України ввечері 6 червня кілька груп дронів-камікадзе, а також підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95. У низці областей України оголошена повітряна тривога.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.
"Увага! Зафіксовано виліт 4-х Ту-95", - йдеться в оголошенні військових близько пів на дванадцяту.
Зазначимо, даних щодо імовірного виходу цих бомбардувальників на пускові рубежі для потенційних ударів по території України наразі немає. Додамо також, що Ту-95МС може нести до 6 ракет Х-555, а новіші Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101.
Перед тим у Повітряних силах інформували про запуск противником ударних безпілотників по Україні. Так, спочатку "Шахеди" заходили на півдні через Херсонську область і прямували у бік Миколаївської області, та курсували на північний захід.
Пізніше військові оновили дані щодо руху безпілотників противника:
Крім того, у Повітряних силах також попереджали про ракетну небезпеку для Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей.
Згодом жителів Одеси попередили про рух "Шахеда" у бік міста. Пізніше були зафіксовані БпЛА ворога у Харківській області, які летіли курсом на захід.
Жителів областей, де оголошена повітряна тривога, просять не залишати укриття та дотримуватися правила "двох стін".
У Силах оборони півдня України поінформували про бойову роботу по регіонах із відбиття повітряної атаки.
Також військові попередили, що не виключено використання ворогом і балістичного озброєння.
Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:
Раніше повідомлялося, що ввечері 6 червня в Силах оборони півдня попереджали українців про дуже високий рівень ракетної небезпеки. Так, було зафіксовано, що РФ вивела у Чорне море три надводних ракетоносії, які спорядженні до 24 крилатих ракет типу "Калібр".
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