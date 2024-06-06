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Росія підняла чотири Ту-95 та запустила "Шахеди" по Україні, - Повітряні сили

Фото: в кількох областях України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники запустили для чергової повітряної атаки по території України ввечері 6 червня кілька груп дронів-камікадзе, а також підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95. У низці областей України оголошена повітряна тривога.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Увага! Зафіксовано виліт 4-х Ту-95", - йдеться в оголошенні військових близько пів на дванадцяту.

Зазначимо, даних щодо імовірного виходу цих бомбардувальників на пускові рубежі для потенційних ударів по території України наразі немає. Додамо також, що Ту-95МС може нести до 6 ракет Х-555, а новіші Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101. 

Перед тим у Повітряних силах інформували про запуск противником ударних безпілотників по Україні. Так, спочатку "Шахеди" заходили на півдні через Херсонську область і прямували у бік Миколаївської області, та курсували на північний захід.

Пізніше військові оновили дані щодо руху безпілотників противника:

  • ворожі дрони з Миколаївщини заходять у Кіровоградську область - курс західний,
  • ударні БпЛА на Миколаївщині рухаються за курсом попередніх,
  • ще дрони-камікадзе в акваторії Чорного моря - наближаються до Южного північним курсом,
  • фіксується декілька нових груп ударних ворожих БпЛА у Херсонській області - рух у бік Нікополя.

Крім того, у Повітряних силах також попереджали про ракетну небезпеку для Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Згодом жителів Одеси попередили про рух "Шахеда" у бік міста. Пізніше були зафіксовані БпЛА ворога у Харківській області, які летіли курсом на захід.

Жителів областей, де оголошена повітряна тривога, просять не залишати укриття та дотримуватися правила "двох стін".

Робота ППО

У Силах оборони півдня України поінформували про бойову роботу по регіонах із відбиття повітряної атаки.

Також військові попередили, що не виключено використання ворогом і балістичного озброєння.

 Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

Раніше повідомлялося, що ввечері 6 червня в Силах оборони півдня попереджали українців про дуже високий рівень ракетної небезпеки. Так, було зафіксовано, що РФ вивела у Чорне море три надводних ракетоносії, які спорядженні до 24 крилатих ракет типу "Калібр".

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Ту-95Повітряна тривогаАтака дронів