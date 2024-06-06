RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия подняла четыре Ту-95 и запустила "Шахеды" по Украине, - Воздушные силы

Фото: в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики запустили для очередной воздушной атаки по территории Украины вечером 6 июня несколько групп дронов-камикадзе, а также подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Внимание! Зафиксирован вылет 4-х Ту-95", - говорится в объявлении военных около половины двенадцатого.

Отметим, данных о вероятном выходе этих бомбардировщиков на пусковые рубежи для потенциальных ударов по территории Украины пока нет. Добавим также, что Ту-95МС может нести до 6 ракет Х-555  а более новые Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101.

Перед этим в Воздушных силах информировали о запуске противником ударных беспилотников по Украине. Так, сначала "Шахеды" заходили на юге через Херсонскую область и направлялись в сторону Николаевской области, и курсировали на северо-запад.

Позже военные обновили данные о движении беспилотников противника:

  • вражеские дроны из Николаевской области заходят в Кировоградскую область - курс западный,
  • ударные БпЛА в Николаевской области двигаются по курсу предыдущих,
  • еще дроны-камикадзе в акватории Черного моря - приближаются к Южному северному курсу,
  • фиксируется несколько новых групп ударных вражеских БПЛА в Херсонской области - движение в сторону Никополя.

Кроме того, в воздушных силах также предупреждали о ракетной опасности для Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Позже жителей Одессы предупредили о движении "Шахеда" в сторону города. Позже были зафиксированы БПЛА врага в Харьковской области, летевшие курсом на запад.

Около 00:20 военные обновили данные о движении дронов-камикадзе врага:

  • БпЛА в Кировоградской области с Черкасской областью - курс западный (Винницкая область),
  • "Шахеды" на границе Днепропетровской и Николаевской областей - курс западный,
  • БпЛА в центре Херсонской области - вектор движения на северо-запад,
  • беспилотник в центре Николаевской области - курс северо-западный,
  • БпЛА на юге Николаевской области - курс северо-западный,
  • "Шахед" в акватории Черного моря - двигается в направлении Николаевской области.

В 01:20 в Воздушных силах заявили, что фиксируется угроза баллистики с северо-востока в областях.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят не покидать укрытия и соблюдать правило "двух стен".

Работа ПВО

В Силах обороны юга Украины проинформировали о боевой работе по регионам по отражению воздушной атаки.

Также военные предупредили, что не исключено использование врага и баллистического вооружения.

На данный момент карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Ранее сообщалось, что вечером 6 июня в Силах обороны юга предупреждали украинцев об очень высоком уровне ракетной опасности. Так, было зафиксировано, что РФ вывела в Черное море три надводных ракетоносителя, снаряженных до 24 крылатых ракет типа "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ту-95Воздушная тревогаАтака дронов