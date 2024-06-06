Россия подняла четыре Ту-95 и запустила "Шахеды" по Украине, - Воздушные силы

"Внимание! Зафиксирован вылет 4-х Ту-95", - говорится в объявлении военных около половины двенадцатого.

Отметим, данных о вероятном выходе этих бомбардировщиков на пусковые рубежи для потенциальных ударов по территории Украины пока нет. Добавим также, что Ту-95МС может нести до 6 ракет Х-555 а более новые Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101.

Перед этим в Воздушных силах информировали о запуске противником ударных беспилотников по Украине. Так, сначала "Шахеды" заходили на юге через Херсонскую область и направлялись в сторону Николаевской области, и курсировали на северо-запад.

Позже военные обновили данные о движении беспилотников противника:

вражеские дроны из Николаевской области заходят в Кировоградскую область - курс западный,

ударные БпЛА в Николаевской области двигаются по курсу предыдущих,

еще дроны-камикадзе в акватории Черного моря - приближаются к Южному северному курсу,

фиксируется несколько новых групп ударных вражеских БПЛА в Херсонской области - движение в сторону Никополя.

Кроме того, в воздушных силах также предупреждали о ракетной опасности для Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Позже жителей Одессы предупредили о движении "Шахеда" в сторону города. Позже были зафиксированы БПЛА врага в Харьковской области, летевшие курсом на запад.

Около 00:20 военные обновили данные о движении дронов-камикадзе врага:

БпЛА в Кировоградской области с Черкасской областью - курс западный (Винницкая область),

"Шахеды" на границе Днепропетровской и Николаевской областей - курс западный,

БпЛА в центре Херсонской области - вектор движения на северо-запад,

беспилотник в центре Николаевской области - курс северо-западный,

БпЛА на юге Николаевской области - курс северо-западный,

"Шахед" в акватории Черного моря - двигается в направлении Николаевской области.

В 01:20 в Воздушных силах заявили, что фиксируется угроза баллистики с северо-востока в областях.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят не покидать укрытия и соблюдать правило "двух стен".

Работа ПВО

В Силах обороны юга Украины проинформировали о боевой работе по регионам по отражению воздушной атаки.

Также военные предупредили, что не исключено использование врага и баллистического вооружения.

На данный момент карта воздушной тревоги в Украине выглядит так: