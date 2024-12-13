Россия подняла с аэродрома "Оленья" несколько самолетов Ту-95МС, - Воздушные силы ВСУ

Россия в ночь на 13 декабря подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они вылетели с аэродрома Оленья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 03:33 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом.

Военные призвали следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Внимание! Зафиксирован взлет нескольких Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область России)", - говорится в сообщении в 03:23.

Напомним, что последний раз Россия поднимала в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС 21 ноября. В тот день они совершили пуски крылатых ракет по территории Украины.

Подробнее о первых последствиях тогдашней атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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