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Росія підготувалась до нового удару: Зеленський закликав реагувати на тривоги

20:21 20.06.2026 Сб
2 хв
Що сказав Зеленський про атаку РФ та можливість переговорів?
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже підготувалась до нового обстрілу України. Тому українцям слід реагувати на тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

Зеленський поінформував, що сьогодні вдень вже були нові удари РФ по Україні "Шахедами". Ворог від ранку протягом дня застосував понад 200 дронів. Значну кількість безпілотників вдалось збити, але були і влучання.

"Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе", - сказав президент.

Він зазначив, що Росія не зупиняє війну, хоча всі пропозиції щодо цього вже давно на столі. У своєму зверненні Зеленський наголошує, що диктатор РФ Володимир Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру.

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Окрім того, пропозиція щодо зустрічі залишається в силі.

"Наша пропозиція зустрічі - пропозиція Путіну - прямої і чесної розмови у форматі Україна - Росія за підтримки партнерів - наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром", - додав український лідер.

Обстріли України

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що останні удари росіян по Києву - це спроба чинити моральний тиск на українців.

Водночас це межа можливостей Росії, оскільки країна-агресор накопичує ресурси для обстрілів тижнями.

Також ми писали, що остання комбінована атака РФ на Україну відбулася в ніч на 15 червня. Зокрема, ворог обстрілював Київ. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час цієї атаки ППО мала чим збивати балістичні ракети, оскільки було доставлено пакет допомоги для Patriot.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна в Україні