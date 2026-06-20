Росія підготувалась до нового удару: Зеленський закликав реагувати на тривоги

Зеленський поінформував, що сьогодні вдень вже були нові удари РФ по Україні "Шахедами". Ворог від ранку протягом дня застосував понад 200 дронів. Значну кількість безпілотників вдалось збити, але були і влучання.

"Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе", - сказав президент.

Він зазначив, що Росія не зупиняє війну, хоча всі пропозиції щодо цього вже давно на столі. У своєму зверненні Зеленський наголошує, що диктатор РФ Володимир Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру.

Окрім того, пропозиція щодо зустрічі залишається в силі.

"Наша пропозиція зустрічі - пропозиція Путіну - прямої і чесної розмови у форматі Україна - Росія за підтримки партнерів - наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром", - додав український лідер.