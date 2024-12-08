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Росія підготувала ресурси для нових обстрілів України, - ЦПД

Фото: Росія підготувала ресурси для нових обстрілів Україн (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація продовжує готувати ресурси для нових обстрілів України. Окупанти не змінюють свою тактику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

"Ворог, на жаль, не змінює тактику і підготував ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації", - сказав Коваленко.

Керівник ЦПД підкреслив, що для припинення цих дій необхідний реальний економічний і військовий тиск на Москву.

"Виключно через силу, фізичне знищення російських воєнних спроможностей, або економічне обмеження здатності Росії проводити терористичні удари", - зазначив він.

 

Обстріли енергетики України

Зауважимо, що протягом цього року Росія здійснила понад десять атак на енергетичну інфраструктуру України. Це, своєю чергою, спричинило дефіцит потужностей у пікові години.

Нагадаємо, що 28 листопада російські війська здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. У результаті обстрілів постраждали об’єкти в 14 областях країни.

У зв'язку з цим по Україні досі введені графіки відключення світла. Зазначимо, що РБК-Україна вже писало, які графіки чекають на українців завтра, 9 грудня.

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