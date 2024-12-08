Россия подготовила ресурсы для новых обстрелов Украины, - ЦПД

Российская Федерация продолжает готовить ресурсы для новых обстрелов Украины. Оккупанты не меняют свою тактику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
"Враг, к сожалению, не меняет тактику и подготовил ресурс к новым обстрелам Украины на аэродромах стратегической авиации", - сказал Коваленко.
Руководитель ЦПД подчеркнул, что для прекращения этих действий необходимо реальное экономическое и военное давление на Москву.
"Исключительно через силу, физическое уничтожение российских военных возможностей, или экономическое ограничение способности России проводить террористические удары", - отметил он.
Заметим, что в течение этого года Россия совершила более десяти атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Это, в свою очередь, повлекло за собой дефицит мощностей в пиковые часы.
Напомним, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов пострадали объекты в 14 областях страны.
В связи с этим по Украине до сих пор введены графики отключения света. Отметим, что РБК-Украина уже писало, какие графики ждут украинцев завтра, 9 декабря.
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