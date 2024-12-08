Россия подготовила ресурсы для новых обстрелов Украины, - ЦПД

"Враг, к сожалению, не меняет тактику и подготовил ресурс к новым обстрелам Украины на аэродромах стратегической авиации", - сказал Коваленко.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что для прекращения этих действий необходимо реальное экономическое и военное давление на Москву.

"Исключительно через силу, физическое уничтожение российских военных возможностей, или экономическое ограничение способности России проводить террористические удары", - отметил он.