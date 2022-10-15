Росія підготувала репресії проти "невдоволених" військових оглядачів, - ISW

Інститут дослідження війни, аналізуючи риторику російських воєнкорів, які висвітлюють війну Росії проти України, дійшов висновку про те, що Кремль ймовірно готує покарання для оглядачів.

Один з російських оглядачів звинуватив "окремих генералів і воєначальників", у тому, що вони розробляють список людей, яких Міністерство оборони Росії планує притягнути до відповідальності за "дискредитацію" діяльності міністерства та так званої "спецоперації".

Куди зник Гіркін

Майже протягом тижня терорист не з'являється у своєму Telegram-каналі попри те, що раніше щодня постив новини з фронту й критикував командування Росії через бездарність на полі бою.

Зрештою, дружина Гіркіна підтвердила інформацію про те, що терориста відправили на фронт, опублікувавши з ним фотографію, де той постав у військовій формі.