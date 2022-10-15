Россия подготовила репрессии против "недовольных" военных обозревателей, - ISW

Институт исследования войны, анализируя риторику российских военкоров, освещающих войну России против Украины, пришел к выводу о том, что Кремль, вероятно, готовит наказание для обозревателей.

Один из российских обозревателей обвинил "отдельных генералов и военачальников" в том, что они разрабатывают список людей, которых Министерство обороны России планирует привлечь к ответственности за "дискредитацию" деятельности министерства и так называемой "спецоперации".

Куда исчез Гиркин

Почти в течение недели террорист не появляется в своем Telegram-канале, несмотря на то, что ранее ежедневно постил новости с фронта и критиковал командование России из-за бездарности на поле боя.

В конце концов жена Гиркина подтвердила информацию о том, что террориста отправили на фронт, опубликовав с ним фотографию, где тот появился в военной форме.