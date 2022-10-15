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Россия подготовила репрессии против "недовольных" военных обозревателей, - ISW

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные обозреватели обвиняют чиновников России в подготовке репрессий против них. Все из-за их критики во время войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института изучения войны.

Институт исследования войны, анализируя риторику российских военкоров, освещающих войну России против Украины, пришел к выводу о том, что Кремль, вероятно, готовит наказание для обозревателей.

Один из российских обозревателей обвинил "отдельных генералов и военачальников" в том, что они разрабатывают список людей, которых Министерство обороны России планирует привлечь к ответственности за "дискредитацию" деятельности министерства и так называемой "спецоперации".

Куда исчез Гиркин

Почти в течение недели террорист не появляется в своем Telegram-канале, несмотря на то, что ранее ежедневно постил новости с фронта и критиковал командование России из-за бездарности на поле боя.

В конце концов жена Гиркина подтвердила информацию о том, что террориста отправили на фронт, опубликовав с ним фотографию, где тот появился в военной форме.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сообщения о первых случаях гибели плохо подготовленных мобилизованных россиян вызвали новую критику в адрес военного командования.

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Российская Федерация