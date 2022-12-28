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Данілов попередив українців про "найважчий відрізок" у війні

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Україна, Середа 28 грудня 2022 12:34
Данілов попередив українців про "найважчий відрізок" у війні Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На шляху до перемоги у українців залишився "найважчий відрізок". Наразі треба остаточно звільнити всі території України та головне - покарати РФ за злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною - ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження - ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок - остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини", - написав він.

Як повідомлялось, раніше Данілов заявив, що найближчі два-три місяці війни можуть стати вирішальними у війні Росії проти України.

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Олексій Данілов
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