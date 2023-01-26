Росія під час ракетної атаки підняла з аеродрому в Білорусі літак-розвідник
Фото: у Білорусі злетів літак-розвідник А-50 (Getty Images)
Росія під час ракетної атаки на Україну підняла з аеродрому в Білорусі літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Також у повітря підняли винищувач супроводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект " Белорусский Гаюн ".
"Аеродром Мачулищі. Зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, з аеродрому у Барановичах було зафіксовано зліт винищувача супроводу.
Також з аеродрому у Мачулищах був зафіксований виліт російського літака МіГ-31.
Нагадаємо, зранку 26 січня в Україні оголошено повітряну тривогу. Росія підняла в повітря шість бомбардувальників Ту-95. Очікується, що РФ випустить Україною понад 30 ракет.
У Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи в Дніпровському районі.