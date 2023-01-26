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Росія під час ракетної атаки підняла з аеродрому в Білорусі літак-розвідник

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Україна, Четвер 26 січня 2023 10:22
Росія під час ракетної атаки підняла з аеродрому в Білорусі літак-розвідник Фото: у Білорусі злетів літак-розвідник А-50 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія під час ракетної атаки на Україну підняла з аеродрому в Білорусі літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Також у повітря підняли винищувач супроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект " Белорусский Гаюн ".

"Аеродром Мачулищі. Зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з аеродрому у Барановичах було зафіксовано зліт винищувача супроводу.

Також з аеродрому у Мачулищах був зафіксований виліт російського літака МіГ-31.

Нагадаємо, зранку 26 січня в Україні оголошено повітряну тривогу. Росія підняла в повітря шість бомбардувальників Ту-95. Очікується, що РФ випустить Україною понад 30 ракет.

У Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи в Дніпровському районі.

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