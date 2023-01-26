Росія під час ракетної атаки підняла з аеродрому в Білорусі літак-розвідник

Росія під час ракетної атаки на Україну підняла з аеродрому в Білорусі літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Також у повітря підняли винищувач супроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект " Белорусский Гаюн ".

"Аеродром Мачулищі. Зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ", - йдеться у повідомленні. Крім того, з аеродрому у Барановичах було зафіксовано зліт винищувача супроводу. Також з аеродрому у Мачулищах був зафіксований виліт російського літака МіГ-31.