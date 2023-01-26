Россия во время ракетной атаки подняла с аэродрома в Беларуси самолет-разведчик

Россия во время ракетной атаки на Украину подняла с аэродрома в Беларуси самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Также в воздух подняли истребитель сопровождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Беларускі Гаюн".

"Аэродром Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ", - говорится в сообщении. Кроме того, с аэродрома в Барановичах был зафиксирован взлет истребителя сопровождения. Также с аэродрома в Мачулищах был зафиксирован вылет российского самолета МиГ-31.