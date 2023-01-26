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Россия во время ракетной атаки подняла с аэродрома в Беларуси самолет-разведчик

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Украина, Четверг 26 января 2023 10:22
Россия во время ракетной атаки подняла с аэродрома в Беларуси самолет-разведчик Фото: в Беларуси взлетел самолет-разведчик А-50 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия во время ракетной атаки на Украину подняла с аэродрома в Беларуси самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Также в воздух подняли истребитель сопровождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Беларускі Гаюн".

"Аэродром Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, с аэродрома в Барановичах был зафиксирован взлет истребителя сопровождения.

Также с аэродрома в Мачулищах был зафиксирован вылет российского самолета МиГ-31.

Напомним, утром 26 января в Украине объявлена воздушная тревога. Россия подняла в воздух шесть бомбардировщиков Ту-95. Ожидается, что РФ выпустит Украину более 30 ракет.

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы в Днепровском районе.

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