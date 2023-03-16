Росія під час ракетних атак випускає фальш-цілі: що це та як працює

Під час ракетних атак росіяни випускають так звані фальш-цілі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомляє авіаційний експерт Костянтин Криволап.

За словами Криволапа, прикладом фальш-цілей є ситуація, коли моніторингові телеграм-канали повідомляють про злети авіації противника, і начебто фіксується пуск ракети, але потім ця ціль просто зникає з радарів, або не завдає удару.

"Були випадки, коли наше командування повідомляло після обстрілу, що росіяни застосовували фальш-ціль", - повідомив експерт.

Як це працює і що це таке фальш-цілі

Криволап розповів, що комплекси ПЗРК реагують на тепловий слід літального об'єкту - вони летять та вибухають у максимальній точці тепла. Саме через це для гелікоптерів та літаків згодом почали використовувати теплові пастки.

Коли вертоліт чи літак заходить у зону виявлення ППО противника чи там, де може бути противник, він відстрілює позаду теплові пастки. У них температура вища, ніж температура сопла двигуна.

Тоді випущена ракета ППО може відхилитися та піти за цією пасткою.

"Якщо говорити про роботу радіолокаційних станцій, засікання цілі йде через фіксацію металевого об'єкта, який відображатиме сигнал станції. Щоб об'єкт відобразився на екрані локатора, ціль повинна мати необхідну поверхню відображення сигналу і масу. І на цьому ґрунтується ще один спосіб пуску фальш-цілей", - заявив авіаційний експерт.

Нині ж, за його словами, на деяких ракетах Х-101 росіяни почали встановлювати блоки, які відстрілюються під час польоту ракет і розсипають навколо хмару різних залізок. Тоді на екрані наших локаторів з'являється ціла хмара - це технологія постановки перешкод.

В цей час випущена ракета входить у цю хмару і маскується, адже відбитий промінь від ракети стає менше ніж промінь від цієї хмари, яку випустила ракета.

"Ще одна схема пуску фальш-цілей - коли росіяни випускають не ракету, а якусь "болванку" без системи наведення. Були повідомлення, що вони випускали ракети, з яких знімали головки з ядерним боєзарядом, а замість них чіпляли "болванку", яка мала той самий центр маси та габарити. Це також може бути фальш-цілью", - зауважив Криволап.

Ще одним варіантом, за його словами, може бути ситуація, коли при пуску ракети є електромагнітні імпульси, які можна засікти - вони свідчать про пуск ракети.

"Це називається "було здійснено електронний запуск ракети". Тобто росіяни можуть імітувати пуск електромагнітними імпульсами, при цьому фізично не випускаючи ракети", - повідомив він.

Проте експерт наголосив, що за таких маневрів наші засоби виявляють ці імпульси та готуються до відбиття удару. Все це робиться для того, щоб ми максимально включили наші засоби ППО та дозволили противнику побачити, де вони знаходяться.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Криволап розповів, чому останніми днями часто звучать сирени.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.