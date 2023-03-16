Россия во время ракетных атак выпускает фальш-цели: что это и как работает

Об этом в интервью РБК-Украина сообщает авиационный эксперт Константин Криволап.

По словам Криволапа, примером фальш-целей является ситуация, когда мониторинговые телеграмм-каналы сообщают о взлетах авиации противника, и вроде бы фиксируется пуск ракеты, но затем эта цель просто исчезает с радаров, или не наносит удар.

"Были случаи, когда наше командование сообщало после обстрела, что россияне применяли фальш-цель", - сообщил эксперт.

Как это работает и что это такое фальш-цели

Криволап рассказал, что комплексы ПЗРК реагируют на тепловой след летательного объекта - они летят и взрываются в максимальной точке тепла. Именно поэтому для вертолетов и самолетов впоследствии начали использовать тепловые ловушки.

Когда вертолет или самолет заходит в зону обнаружения ПВО противника или там, где может находиться противник, он отстреливает позади тепловые ловушки. У них температура выше температуры сопла двигателя.

Тогда выпущенная ракета ПВО может отклониться и последовать этой ловушке.

"Если говорить о работе радиолокационных станций, засекание цели идет через фиксацию металлического объекта, отображающего сигнал станции. Чтобы объект отобразился на экране локатора, цель должна иметь необходимую поверхность отображения сигнала и массу. И на этом основывается еще один способ пуска фальш-целей", - заявил авиационный эксперт.

Сейчас же, по его словам, на некоторых ракетах Х-101 россияне начали устанавливать блоки, которые отстреливаются при полете ракет и рассыпают вокруг облако различных железок. Тогда на экране наших локаторов появляется целое облако – это технология постановки помех.

В это время выпущенная ракета входит в это облако и маскируется, ведь отраженный луч от ракеты становится меньше луча от этого облака, которое выпустила ракета.

"Еще одна схема пуска фальш-целей - когда россияне выпускают не ракету, а некую "болванку" без системы наведения. Были сообщения, что они выпускали ракеты, с которых снимали головки с ядерным боезарядом, а вместо них цепляли "болванку", которая имела этот же центр массы и габариты. Это также может быть фальш-целью", - отметил Криволап.

Еще одним вариантом, по его словам, может быть ситуация, когда при пуске ракеты есть электромагнитные импульсы, которые можно засечь – они свидетельствуют о пуске ракеты.

"Это называется "был произведен электронный запуск ракеты". То есть россияне могут имитировать пуск электромагнитными импульсами, при этом физически не выпуская ракеты", - сообщил он.

Однако эксперт подчеркнул, что при таких маневрах наши средства выявляют эти импульсы и готовятся к отражению удара. Все это делается, чтобы мы максимально включили наши средства ПВО и позволили противнику увидеть, где они находятся.

Напомним, в интервью РБК-Украина Криволап рассказал, почему в последние дни часто звучат сирены.

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