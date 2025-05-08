Росія під час "перемир'я" вдарила ракетою по Полтавській області: які наслідки (фото)

Російська армія ввечері четверга, 8 травня, ракетою атакувала Полтавську область. Там працювала ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута у Telegram.
"Сьогодні під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО", - написав Когут.
За його даними, внаслідок збиття ворожої ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків.
"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Дякую силам ППО за роботу", - повідомив він.
Нагадаємо, близько 19:50 у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару. Спочатку швидкісну ціль було зафіксовано у Сумській області, а потім на півночі Полтавської області.
Вона рухалась курсом на Кременчук.
Нагадаємо, днями російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир'я" з Україною з 8 по 10 травня. Однак попри його заяви на фронті тривають бойові дії. Зокрема, від початку доби росіяни вже скинули на Сумську область майже 100 керованих авіабомб.
На цьому тлі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що "перемир'я" Путіна виявилося фарсом.
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