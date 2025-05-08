"Перемир'я" вже не діє? Україною шириться тривога, ворог запустив ракету

В Україні ввечері четверга, 8 травня, у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Нагадаємо, жителів областей, де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Вона рухалась курсом на Кременчук.

За даними Повітряних сил, близько 19:37 у Сумській області було помічено швидкісну ціль. Вже через декілька хвилин повітряники повідомили, що ракету було помічено на півночі Полтавської області.

Перемир'я Путіна

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін днями в односторонньому порядку оголосив "перемир'я" з Україною з 8 по 10 травня.

Попри заяви диктатора на фронті тривають бойові дії. Зокрема, від початку доби росіяни вже скинули на Сумську область майже 100 керованих авіабомб.

На цьому тлі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що "перемир'я" Путіна виявилося фарсом.

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