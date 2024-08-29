Росія під час нещодавнього масованого обстрілу порушила роботу двох українських АЕС

Згідно з нотою української місії при Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), Російська Федерація створює загрозу внаслідок обстрілу енергетичної інфраструктури.

"Російська Федерація продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні... Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів в Україні та безпеки мільйонів людей", - йдеться в ноті.



Як повідомила місія, внаслідок обстрілу в понеділок:

три з чотирьох енергоблоків Рівненської атомної електростанції були відключені від мережі;

Южноукраїнська АЕС була змушена знизити свою потужність. Через коливання в національній енергосистемі енергоблок №3 було відключено від мережі.

Окупація ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) була захоплена російськими військами 4 березня 2022 року. Росіяни розміщують на території станції свою військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють саму станцію, завдаючи шкоди лініям електропередач і викликаючи відключення енергоблоків. При цьому вони звинувачують Збройні Сили України у цих атаках.