Росія переживає найглибшу кадрову кризу в медицині за понад 60 років, - ЦПД

Фото: у Росії знайглибша кадрова криза в медицині за понад 60 років (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії зафіксовано найглибшу кадрову кризу в медицині за понад 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.

За офіційними даними, чисельність медичного персоналу середньої ланки в Росії опустилася до мінімуму з 1960 року - 96,3 медпрацівника на 10 тисяч населення. Але навіть ці цифри експерти вважають завищеними.

Причини добре відомі: професія втратила привабливість через низькі зарплати. Мілітаризована держава спрямовує всі ресурси у війну й силовий блок, фінансуючи охорону здоров’я за залишковим принципом.

На тимчасово окупованих територіях України ця криза ще глибша. Після початку повномасштабного російського вторгнення багато місцевих медиків виїхали, а росіяни не хочуть працювати в зоні ризику за мізерну оплату.

Для мешканців окупованих територій це означає не лише проблеми з медобслуговуванням зараз, а й довгострокові наслідки - погіршення стану людей з хронічними захворюваннями, запущені стани, підвищена смертність.

"Кремль роками системно жертвує людським капіталом заради війни й утримання влади. І кадровий колапс у медицині - прямий результат цього політичного вибору", - зазначили у ЦПД.

Дефіцит кадрів у Росії

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через повномасштабну війну проти України в Росії загострилася проблема нестачі кадрів у цивільних секторах економіки.

Найбільше від цього страждає будівельна галузь, яка вже за кілька років може залишитися без робочої сили.

Причиною кадрової кризи є масове залучення чоловіків до війни, а також переорієнтація трудових ресурсів на потреби оборонної промисловості.

