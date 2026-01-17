По официальным данным, численность медицинского персонала среднего звена в России опустилась до минимума с 1960 года - 96,3 медработника на 10 тысяч населения. Но даже эти цифры эксперты считают завышенными.

Причины хорошо известны: профессия потеряла привлекательность из-за низких зарплат. Милитаризованное государство направляет все ресурсы в войну и силовой блок, финансируя здравоохранение по остаточному принципу.

На временно оккупированных территориях Украины этот кризис еще глубже. После начала полномасштабного российского вторжения многие местные медики уехали, а россияне не хотят работать в зоне риска за мизерную оплату.

Для жителей оккупированных территорий это означает не только проблемы с медобслуживанием сейчас, но и долгосрочные последствия - ухудшение состояния людей с хроническими заболеваниями, запущенные состояния, повышенная смертность.

"Кремль годами системно жертвует человеческим капиталом ради войны и удержания власти. И кадровый коллапс в медицине - прямой результат этого политического выбора", - отметили в ЦПД.