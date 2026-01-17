RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия переживает самый глубокий кадровый кризис в медицине за более чем 60 лет, - ЦПД

Фото: в России самый глубокий кадровый кризис в медицине за более чем 60 лет (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В России зафиксирован самый глубокий кадровый кризис в медицине за более чем 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

По официальным данным, численность медицинского персонала среднего звена в России опустилась до минимума с 1960 года - 96,3 медработника на 10 тысяч населения. Но даже эти цифры эксперты считают завышенными.

Причины хорошо известны: профессия потеряла привлекательность из-за низких зарплат. Милитаризованное государство направляет все ресурсы в войну и силовой блок, финансируя здравоохранение по остаточному принципу.

На временно оккупированных территориях Украины этот кризис еще глубже. После начала полномасштабного российского вторжения многие местные медики уехали, а россияне не хотят работать в зоне риска за мизерную оплату.

Для жителей оккупированных территорий это означает не только проблемы с медобслуживанием сейчас, но и долгосрочные последствия - ухудшение состояния людей с хроническими заболеваниями, запущенные состояния, повышенная смертность.

"Кремль годами системно жертвует человеческим капиталом ради войны и удержания власти. И кадровый коллапс в медицине - прямой результат этого политического выбора", - отметили в ЦПД.

 

Дефицит кадров в России

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за полномасштабной войны против Украины в России обострилась проблема нехватки кадров в гражданских секторах экономики.

Больше всего от этого страдает строительная отрасль, которая уже через несколько лет может остаться без рабочей силы.

Причиной кадрового кризиса является массовое привлечение мужчин к войне, а также переориентация трудовых ресурсов на нужды оборонной промышленности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация