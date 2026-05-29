UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія перейшла чергову межу: як Україна та Європа реагують на удар "Шахеда" в Румунії

11:55 29.05.2026 Пт
3 хв
Росія вперше так відверто вдарила по країні НАТО. Що кажуть у світі?
aimg Олена Чупровська
Фото: Захід відреагував на удар дрона по румунському Галацу (x.com/sentdefender)

Вночі російський дрон влучив у житловий будинок у Галаці. НАТО, ЄС та союзники вже вимагають відповіді від Москви.

РБК-Україна зібрало реакції Румунії, НАТО та ЄС на цей інцидент.

Читайте також: Російський дрон знову залетів у Румунію під час нічної атаки на Україну

Головне

  • Вночі російський дрон "Герань-2" впав на дах десятиповерхівки в румунському Галаці - двоє поранених
  • Румунія скликала екстрене засідання ради оборони
  • Президент країни назвав це найсерйознішим інцидентом з початку війни
  • НАТО засудило атаку і пообіцяло захищати кожен сантиметр території альянсу
  • Фон дер Ляйен анонсувала 21-й пакет санкцій проти Росії
  • Сибіга пояснив, чому зміцнення ППО України захищає не лише українців

Румунія: "Неприйнятно"

Президент Румунії Нікушор Дан скликав екстрене засідання Вищої ради оборони і поговорив із генсеком НАТО Марком Рютте.

"Я рішуче засуджую це неприйнятне порушення суверенітету Румунії. Повна відповідальність лежить на Російській Федерації, поведінка якої свідчить про повне нехтування міжнародним правом і безпекою громадян держави НАТО. Румунія не прийме, щоб агресія Росії проти України загрожувала безпеці румунських громадян", - заявив Дан.

В.о. прем'єра Румунії Іліє Болоян висловився коротко: "Ситуація неприйнятна. Румунія має посилити свою оборону".

Київ: зміцнення ППО захищає і сусідів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав, що інцидент підтвердив реальність загрози для всього регіону.

"Інцидент із вторгненням російського дрона в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі Галаця вкотре довів, що російська агресія є реальною загрозою для Чорноморського регіону та всієї Європи", - заявив Сибіга.

Потрібні жорсткіші санкції та тиск на РФ, заявляє глава МЗС.

"Зміцнення протиповітряної оборони України - це також стратегічне завдання, щоб захистити не лише нашу країну, а й зменшити ризики для наших сусідів", - додав він.

Реакція ЄС та НАТО

Інцидент викликав хвилю заяв від союзників.

  • НАТО: "Засуджуємо безрозсудність Росії. Продовжуватимемо зміцнювати оборону від усіх загроз, включно з дронами."
  • Посол США в НАТО Вітакер: "Ми солідарні з нашим партнером по НАТО Румунією і засуджуємо безвідповідальне вторгнення на її територію. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО."
  • Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Росія "перейшла ще одну червону лінію" і анонсувала підготовку 21-го пакета санкцій.

Нагадаємо, Міністерство оборони Румунії раніше підтвердило тип дрона, що влучив у будинок: ним виявився "Герань-2" - не "Шахед", як повідомляли спочатку. Румунська сторона оприлюднила технічні деталі після завершення первинного огляду уламків.

Як повідомляло РБК-Україна, це вже не перший подібний випадок на румунській території. 16 травня в селі Пардіна біля кордону з Україною знайшли нерозірваний некерований реактивний снаряд. Тоді до надзвичайної ситуації залучили саперів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзНАТОРосійська ФедераціяРумуніяДрони