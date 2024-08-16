Росія перестала мінувати Чорне море, але загроза залишається, - ВМС

Розмінування Чорного моря

Нагадаємо, що 1 липня цього року Туреччина, Румунія і Болгарія почали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі. Дана операція призвана підвищити безпеку судноплавства, особливо для українського експорту зерна.

РБК-Україна повідомляло, що за перші чотири дні операції зі знешкодження ворожих мін в Чорному морі було знайдено 6 мін.

Ми також повідомляли, що нещодавно дрейфуючу міну на узбережжі Чорного моря знешкодили ВМС Румунії.

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