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Росія перестала мінувати Чорне море, але загроза залишається, - ВМС

Фото: Росія перестала мінувати Чорне море (скрін відео)
Автор: Каріна Левицька

Встановлювати нові міни в морі російські окупанти зараз не наважуються. Проте загроза ще є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"З минулого року ніяких кейсів неприємних з цього приводу не відбувалося. Інтенсивність мінування впала до нуля фактично. Було знищено літак СУ-24, який здійснював спроби дистанційного мінування. Виходити в море і встановлювати міни росіяни також зараз не наважуються. Тому ситуація залишалась сталою", - зазначив речник ВМС.

Водночас Плетенчук пояснив, що причиною переміщення мін наразі є погодні умови. Адже під час шторму деякі об'єкти можуть переміщуватись, а міни підійматись на поверхню води. І звісно в такому випадку вони становлять більше загрози.

Розмінування Чорного моря

Нагадаємо, що 1 липня цього року Туреччина, Румунія і Болгарія почали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі. Дана операція призвана підвищити безпеку судноплавства, особливо для українського експорту зерна.

РБК-Україна повідомляло, що за перші чотири дні операції зі знешкодження ворожих мін в Чорному морі було знайдено 6 мін.

Ми також повідомляли, що нещодавно дрейфуючу міну на узбережжі Чорного моря знешкодили ВМС Румунії.

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