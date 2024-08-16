Россия перестала минировать Черное море, но угроза остается, - ВМС

«С прошлого года никаких кейсов неприятных по этому поводу не происходило. Интенсивность минирования упала до нуля фактически. Был уничтожен самолет СУ-24, который осуществлял попытки дистанционного минирования. Выходить в море и устанавливать мины россияне также сейчас не решаются. Поэтому ситуация оставалась постоянной», - отметил спикер ВМС.

В то же время Плетенчук пояснил, что причиной перемещения мин сейчас являются погодные условия. Ведь во время шторма некоторые объекты могут перемещаться, а мины подниматься на поверхность воды. И конечно в таком случае они представляют больше угрозы.