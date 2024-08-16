ua en ru
Пт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія перестала мінувати Чорне море, але загроза залишається, - ВМС

Росія, П'ятниця 16 серпня 2024 16:17
UA EN RU
Росія перестала мінувати Чорне море, але загроза залишається, - ВМС Фото: Росія перестала мінувати Чорне море (скрін відео)
Автор: Каріна Левицька

Встановлювати нові міни в морі російські окупанти зараз не наважуються. Проте загроза ще є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"З минулого року ніяких кейсів неприємних з цього приводу не відбувалося. Інтенсивність мінування впала до нуля фактично. Було знищено літак СУ-24, який здійснював спроби дистанційного мінування. Виходити в море і встановлювати міни росіяни також зараз не наважуються. Тому ситуація залишалась сталою", - зазначив речник ВМС.

Водночас Плетенчук пояснив, що причиною переміщення мін наразі є погодні умови. Адже під час шторму деякі об'єкти можуть переміщуватись, а міни підійматись на поверхню води. І звісно в такому випадку вони становлять більше загрози.

Розмінування Чорного моря

Нагадаємо, що 1 липня цього року Туреччина, Румунія і Болгарія почали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі. Дана операція призвана підвищити безпеку судноплавства, особливо для українського експорту зерна.

РБК-Україна повідомляло, що за перші чотири дні операції зі знешкодження ворожих мін в Чорному морі було знайдено 6 мін.

Ми також повідомляли, що нещодавно дрейфуючу міну на узбережжі Чорного моря знешкодили ВМС Румунії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ продовжують операцію у Курській області: карти бойових дій
ЗСУ продовжують операцію у Курській області: карти бойових дій
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку