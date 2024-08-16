Росія перестала мінувати Чорне море, але загроза залишається, - ВМС
Встановлювати нові міни в морі російські окупанти зараз не наважуються. Проте загроза ще є.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"З минулого року ніяких кейсів неприємних з цього приводу не відбувалося. Інтенсивність мінування впала до нуля фактично. Було знищено літак СУ-24, який здійснював спроби дистанційного мінування. Виходити в море і встановлювати міни росіяни також зараз не наважуються. Тому ситуація залишалась сталою", - зазначив речник ВМС.
Водночас Плетенчук пояснив, що причиною переміщення мін наразі є погодні умови. Адже під час шторму деякі об'єкти можуть переміщуватись, а міни підійматись на поверхню води. І звісно в такому випадку вони становлять більше загрози.
Розмінування Чорного моря
Нагадаємо, що 1 липня цього року Туреччина, Румунія і Болгарія почали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі. Дана операція призвана підвищити безпеку судноплавства, особливо для українського експорту зерна.
РБК-Україна повідомляло, що за перші чотири дні операції зі знешкодження ворожих мін в Чорному морі було знайдено 6 мін.
Ми також повідомляли, що нещодавно дрейфуючу міну на узбережжі Чорного моря знешкодили ВМС Румунії.
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