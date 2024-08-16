Россия перестала минировать Черное море, но угроза остается, - ВМС

Устанавливать новые мины в море российские оккупанты сейчас не решаются. Однако угроза еще есть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.