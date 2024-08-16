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Россия перестала минировать Черное море, но угроза остается, - ВМС

Россия, Пятница 16 августа 2024 16:17
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Россия перестала минировать Черное море, но угроза остается, - ВМС Фото: Россия перестала минировать Черное море (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

Устанавливать новые мины в море российские оккупанты сейчас не решаются. Однако угроза еще есть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

«С прошлого года никаких кейсов неприятных по этому поводу не происходило. Интенсивность минирования упала до нуля фактически. Был уничтожен самолет СУ-24, который осуществлял попытки дистанционного минирования. Выходить в море и устанавливать мины россияне также сейчас не решаются. Поэтому ситуация оставалась постоянной», - отметил спикер ВМС.

В то же время Плетенчук пояснил, что причиной перемещения мин сейчас являются погодные условия. Ведь во время шторма некоторые объекты могут перемещаться, а мины подниматься на поверхность воды. И конечно в таком случае они представляют больше угрозы.

Разминирование Черного моря

Напомним, что 1 июля этого года Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море. Эта операция призвана повысить безопасность судоходства, особенно для украинского экспорта зерна.

РБК-Украина сообщало, что за первые четыре дня операции по обезвреживанию вражеских мин в Черном море было найдено 6 мин.

Мы также сообщали, что недавно дрейфующую мину на побережье Черного моря обезвредили ВМС Румынии.

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