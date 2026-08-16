Росія "перемогла" літературу: як виглядає книжковий ринок у Києві після ворожого прильоту

Як видно на фото тавідео, ринок все ще тліє після нічної атаки. На місці досі працюють рятувальники.

Частина ринку вигоріла вщент, інша - зазнала пошкоджень. Підприємці, які працювали на пошкодженій частині, планують відновити роботу.

Один з постраждалих підприємців працював на ринку вже три роки. Його магазин зазнав пошкоджень, але збитки оцінити наразі складно.

"Всі ролети були вирвані, стелажі попадали, книжки трохи пошкоджені, дуже багато побитого", - розповів він.

речник ДСНС Києва Павло Петров зазначив, що рятувальникам дуже важко гасити пожежу на Почайній.

За його словами, складнощів додає те, що на ринку багато горючих матеріалів, а під час гасіння вже кілька разів оголошували тривогу, тому доводилося відходити на безпечну відстань.

Крім книжкового ринку, пожежники працювали ще на двох локаціях в Оболонському районі та на одній локації в Голосіївському районі. Але там пожежі були ліквідовані ще вночі.