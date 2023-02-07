Росія переманює в Ірану танкери, щоб експортувати нафту в обхід санкцій, - FT

Видання зазначає, що останні два місяці танкери іранської "флотилії-привиду" переключилися на перевезення російської нафти після того, як у грудні почали діяти нові санкції ЄС та G7.

За даними ЗМІ, щонайменше 16 танкерів перейшли на російські маршрути. Раніше ці судна допомагали Ірану обходити санкції США.

Так звані "кораблі-примари" - це судна, які маскують своє право власності та пересування, щоб обійти санкцій. Такі флотилії дозволяють торгувати іранською та венесуельською нафтою.

Брокери та аналітики у коментарі Financial Times розповіли, що Росія переманила власників та операторів таких танкерів преміальними ставками, щоб зберегти доходи від експорту нафти.

"Ми бачили кілька суден, залучених до торгівлі з Росією, які раніше займалися перевезенням іранських партій", - сказала аналітик з танкерів брокера EA Gibson у Лондоні Світлана Лобачова.

При цьому, за даними аналітиків, націнка на перевезення російської нафти як мінімум у 50% вища, ніж відвантаження іранської, а в деяких випадках навіть у 100%.

Видання зазначає, що останніми місяцями Ірану вдалося зберегти або навіть збільшити експорт сирої нафти. Але конкуренція за судна є можливим джерелом напруженості у відносинах Москви та Тегерана.

Ймовірно, ситуація з танкерами загостриться найближчими тижнями, оскільки ЄС запроваджує заборону на імпорт дизеля та бензину з Росії. Тобто РФ доведеться направити своє паливо до Азії, для чого також потрібно використати танкери.