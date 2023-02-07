RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия переманивает у Ирана танкеры, чтобы экспортировать нефть в обход санкций, - FT

Фото: Россия переманивает иранские танкеры для экспорта нефти в обход санкций (fleetmon com)
Автор: Наталья Юрченко

Россия использует "танкеры-призраки" для экспорта своей нефти в обход западных санкций. РФ переманивает флотилию у Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что в последние два месяца танкеры иранской "флотилии-призрака" переключились на перевозку российской нефти после того, как в декабре начали действовать новые санкции ЕС и G7.

По данным СМИ, по меньшей мере 16 танкеров перешли на российские маршруты. Ранее эти суда помогали Ирану обходить санкции США.

Так называемые "корабли-призраки" - это суда, которые маскируют свое право собственности и передвижения, чтобы обойти санкций. Такие флотилии позволяют торговать иранской и венесуэльской нефтью.

Брокеры и аналитики в комментарии Financial Times рассказали, что Россия переманила владельцев и операторов таких танкеров премиальными ставками, чтобы сохранить доходы от экспорта нефти.

"Мы видели несколько судов, вовлеченных в торговлю с Россией, которые ранее занимались перевозкой иранских партий", - сказала аналитик по танкерам брокера EA Gibson в Лондоне Светлана Лобачева.

При этом, по данным аналитиков, наценка на перевозку российской нефти как минимум в 50% выше, чем отгрузка иранской, а в некоторых случаях даже в 100%.

Издание отмечает, что в последние месяцы Ирану удалось сохранить или даже увеличить экспорт сырой нефти. Но конкуренция за суда является возможным источником напряженности в отношениях Москвы и Тегерана.

Вероятно, ситуация с танкерами обострится в ближайшие недели, поскольку ЕС вводит запрет на импорт дизеля и бензина из России. То есть РФ придется направить свое топливо в Азию, для чего также нужно использовать танкеры.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия собирает "теневой флот" со старых танкеров для обхода санкций и доставки нефти в Индию, Китай и Турцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТАИран