Россия переманивает у Ирана танкеры, чтобы экспортировать нефть в обход санкций, - FT
Россия использует "танкеры-призраки" для экспорта своей нефти в обход западных санкций. РФ переманивает флотилию у Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Издание отмечает, что в последние два месяца танкеры иранской "флотилии-призрака" переключились на перевозку российской нефти после того, как в декабре начали действовать новые санкции ЕС и G7.
По данным СМИ, по меньшей мере 16 танкеров перешли на российские маршруты. Ранее эти суда помогали Ирану обходить санкции США.
Так называемые "корабли-призраки" - это суда, которые маскируют свое право собственности и передвижения, чтобы обойти санкций. Такие флотилии позволяют торговать иранской и венесуэльской нефтью.
Брокеры и аналитики в комментарии Financial Times рассказали, что Россия переманила владельцев и операторов таких танкеров премиальными ставками, чтобы сохранить доходы от экспорта нефти.
"Мы видели несколько судов, вовлеченных в торговлю с Россией, которые ранее занимались перевозкой иранских партий", - сказала аналитик по танкерам брокера EA Gibson в Лондоне Светлана Лобачева.
При этом, по данным аналитиков, наценка на перевозку российской нефти как минимум в 50% выше, чем отгрузка иранской, а в некоторых случаях даже в 100%.
Издание отмечает, что в последние месяцы Ирану удалось сохранить или даже увеличить экспорт сырой нефти. Но конкуренция за суда является возможным источником напряженности в отношениях Москвы и Тегерана.
Вероятно, ситуация с танкерами обострится в ближайшие недели, поскольку ЕС вводит запрет на импорт дизеля и бензина из России. То есть РФ придется направить свое топливо в Азию, для чего также нужно использовать танкеры.
Напомним, ранее мы сообщали, что Россия собирает "теневой флот" со старых танкеров для обхода санкций и доставки нефти в Индию, Китай и Турцию.
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