Россия переманивает у Ирана танкеры, чтобы экспортировать нефть в обход санкций, - FT

Россия использует "танкеры-призраки" для экспорта своей нефти в обход западных санкций. РФ переманивает флотилию у Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что в последние два месяца танкеры иранской "флотилии-призрака" переключились на перевозку российской нефти после того, как в декабре начали действовать новые санкции ЕС и G7.

По данным СМИ, по меньшей мере 16 танкеров перешли на российские маршруты. Ранее эти суда помогали Ирану обходить санкции США.

Так называемые "корабли-призраки" - это суда, которые маскируют свое право собственности и передвижения, чтобы обойти санкций. Такие флотилии позволяют торговать иранской и венесуэльской нефтью.

Брокеры и аналитики в комментарии Financial Times рассказали, что Россия переманила владельцев и операторов таких танкеров премиальными ставками, чтобы сохранить доходы от экспорта нефти.

"Мы видели несколько судов, вовлеченных в торговлю с Россией, которые ранее занимались перевозкой иранских партий", - сказала аналитик по танкерам брокера EA Gibson в Лондоне Светлана Лобачева.

При этом, по данным аналитиков, наценка на перевозку российской нефти как минимум в 50% выше, чем отгрузка иранской, а в некоторых случаях даже в 100%.

Издание отмечает, что в последние месяцы Ирану удалось сохранить или даже увеличить экспорт сырой нефти. Но конкуренция за суда является возможным источником напряженности в отношениях Москвы и Тегерана.

Вероятно, ситуация с танкерами обострится в ближайшие недели, поскольку ЕС вводит запрет на импорт дизеля и бензина из России. То есть РФ придется направить свое топливо в Азию, для чего также нужно использовать танкеры.