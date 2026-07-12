Росія перекрила ще один спосіб обходу інтернет-цензури: що змінилося

Росія посилила контроль над Інтернетом, обмеживши роботу іноземних SIM-карток. Тепер роумінговий трафік проходить таку ж фільтрацію, як і у російських операторів, що фактично позбавляє користувачів можливості обходити блокування, що діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію російського пропагандистського видання "Известия".

Що змінилося

У Росії набули чинності нові обмеження використання іноземних SIM-карт. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представників телеком-галузі та Мінцифри РФ, роумінговий інтернет-трафік тепер повністю підпадає під дію діючої системи інтернет-фільтрації.

Якщо раніше підключення через закордонного оператора дозволяло оминати частину обмежень Роскомнагляду, то тепер такої можливості більше немає.

У російському Мінцифри підтвердили, що до всього роумінгового трафіку застосовуються єдині правила контролю та блокування. При цьому доступ до ресурсів, включених владою до так званого "білого списку", зберігається.

Що ховається за рішенням

Для контролю інтернет-трафіку використовується технологія Deep Packet Inspection (DPI), що дозволяє аналізувати характеристики мережевих з'єднань та виявляти доступ до сервісів, що знаходяться під блокуванням. Після цього система обмежує з'єднання з такими ресурсами.

За даними російських ЗМІ, перші проблеми в роботі іноземних SIM-карток користувачі почали фіксувати близько півтора тижні тому.

Зараз у Росії налічується приблизно два мільйони таких карток, з яких близько 500 тисяч регулярно використовуються для виходу в інтернет.

Навіщо це знадобилося

Російська влада пояснює посилення контролю питаннями безпеки. Раніше Мінцифри РФ заявляло, що обмеження необхідні для протидії використанню іноземних SIM-карток в українських безпілотниках.

У Москві неодноразово стверджували, що під час ударів по території Росії українські дрони нібито застосовували мобільні мережі та SIM-картки, зокрема іноземних операторів, для коригування маршрутів, передачі телеметрії та відеосигналу в режимі реального часу.