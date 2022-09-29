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Росія перекинула в Україну майже всі війська з кордонів Балтії та Фінляндії, - ЗМІ

Фото: Росія перекинула до України війська з Північної Європи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія перекинула в Україну майже все угруповання, яке служило біля кордонів Балтії та Фінляндії. На війну відправили майже 80% угруповання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

РФ тримала на кордоні із Північною Європою близько 30 тисяч військових. Високопоставлені представники європейських оборонних відомств у коментарі виданню заявили, що РФ залишила лише "кістяк" угруповання. Решту кинули в Україну, щоб поповнити втрати військ.

"Скорочення чисельності військ, яке ми спостерігаємо в останні сім місяців у цьому регіоні, є дуже значним. Росія протягом десятиліть тримала біля нас сухопутні війська, які зараз практично випарувалися", - сказав військовий чиновник.

За даними видання, Росія зосередила у регіоні повітряне угруповання, але перекидає іншу військову техніку в Україну. У цьому чисельність Північного флоту РФ майже не змінилася.

У ЗМІ встановили, що російські військові, які служили біля кордонів із Європою, належать до 6-ї загальновійськової армії. Ці підрозділи воювали на Харківщині, а потім втекли через активний контрнаступ ЗСУ.

Проте представники оборони США та Європи вважають, що Росія все одно залишається загрозою для скандинавських країн та Балтії. На їхню думку, Москва відновить сили у Західному військовому окрузі, незалежно від того, як розвиватимуться події в Україні.

Нагадаємо, що українські сили за добу ліквідували ще 430 окупантів. Загалом Росія з початку повномасштабної війни втратила вже 58 580 військових.

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