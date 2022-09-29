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Россия перебросила в Украину почти все войска с границ Балтии и Финляндии, - СМИ

Фото: Россия перебросила в Украину войска с Северной Европы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия перебросила в Украину почти всю группировку, которая служила у границ Балтии и Финляндии. На войну отправили почти 80% группировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

РФ держала на границе с Северной Европой около 30 тысяч военных. Высокопоставленные представители европейских оборонных ведомств в комментарии изданию заявили, что РФ оставила только "костяк" группировки. Остальных кинули в Украину, чтобы восполнить потери войск.

"Сокращение численности войск, которое мы наблюдаем в последние семь месяцев в этом регионе, очень значительно. Россия на протяжении десятилетий держала около нас сухопутные войска, которые сейчас практически испарились", - сказал военный чиновник.

По данным издания, Россия сосредоточила в регионе воздушную группировку, но перебрасывает другую военную технику в Украину. При этом численность Северного флота РФ почти не изменилась.

В СМИ установили, что российские военные, которые служили возле границ с Европой, принадлежат к 6-й общевойсковой армии. Эти подразделения воевали в Харьковской области, а после убежали из-за активного контрнаступления ВСУ.

Однако представители обороны США и Европы считают, что Россия все равно остается угрозой для скандинавских стран и Балтии. По их мнению, Москва восстановит силы в Западном военном округе, независимо от того, как будут развиваться события в Украине.

Напомним, что украинские силы за сутки ликвидировали еще 430 оккупантов. Всего Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 58 580 военных.

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