Росія перекинула спецпризначенців до кордону з Україною для боротьби з партизанами, - ЦНС

Російське військове командування перекинуло додаткові сили до кордону з Україною для боротьби з партизанами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як зазначається, до Брянської та Курської областей для боротьби з російськими партизанами направили спецпідрозділи ГРУ.

Зокрема, в Тьоткіно (Курська область) та в Суземку (Брянська область) перекинуто 50 спецпризначенців.

Водночас за інформацією підпілля, дії російської влади підігрівають протистояння між ССО і ГРУ на тлі розподілу силового контролю та їхнього впливу в прикордонних регіонах Росії.

Росія перекидає додаткові сили до кордону з Україною

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що російська влада у терміновому порядку перекинула підрозділи спецпризначенців у Бєлгородську область через активність у регіоні партизанів та ДРГ. У регіон було доставлено загін 322 центру російських ССО "Сенеж".

Окрім того, російське військове керівництво прийняло рішення укріпити західний кордон курсантами. Виправдовується "проходженням стажування". Для укріплення кордону було направлено близько 200 курсантів, яких озброїли стрілецькою зброєю й гранатометами.

Рейд у Бєлгородській області

У четвер, 1 червня, підрозділи РДК та ЛСР оголосили про проведення другої фази своєї операції у Бєлгородській області РФ. Їхньою метою є повалення режиму Путіна та створення демілітаризованої зони для захисту українців.

5 червня російська влада визнала втрату контролю над одним із сіл у Бєлгородської області, до якого увійшли бійці РДК.