Россия перебросила спецназ к границе с Украиной для борьбы с партизанами, - ЦНС

Российское военное командование перебросило дополнительные силы к границе с Украиной для борьбы с партизанами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как отмечается, в Брянскую и Курскую области для борьбы с российскими партизанами направили спецподразделения ГРУ.

В частности, в Теткино (Курская область) и в Суземку (Брянская область) переброшены 50 спецназовцев.

В то же время, по информации подполья, действия российских властей подогревают противостояние между ССО и ГРУ на фоне распределения силового контроля и их влияния в приграничных регионах России.

Россия перебрасывает дополнительные силы к границе с Украиной

Напомним, ранее уже сообщалось, что российские власти в срочном порядке перебросили подразделения спецназовцев в Белгородскую область из-за активности в регионе партизан и ДРГ. В регион был доставлен отряд 322 центра российских ССО "Сенеж".

Кроме того, российское военное руководство приняло решение укрепить западную границу курсантами. Оправдывается "прохождением стажировки". Для укрепления границы было направлено около 200 курсантов, вооружённых стрелковым оружием и гранатометами.

Рейд в Белгородской области

В четверг, 1 июня, подразделения РДК и ЛСР объявили о проведении второй фазы операции в Белгородской области РФ. Их целью является свержение режима Путина и создание демилитаризованной зоны для защиты украинцев.

5 июня российские власти признали потерю контроля над одним из сел в Белгородской области, в которое вошли бойцы РДК.