Чули навіть в Урзуфі. В Бердянську повідомляють про вибухи

У понеділок, 2 січня, у Бердянську повідомляють про вибухи. Їх чули в Урзуфі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Бердянську нічого не відбувається. Звук "нічого" гарно чули за 35 кілометрів в Урзуфі. Мабуть, просто петарди", - розповів він.

Як пише "Бердянск Сейчас", рашисти написали на своїх каналах, що вони знищили БПЛА.