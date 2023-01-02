Чули навіть в Урзуфі. В Бердянську повідомляють про вибухи
Фото: у Бердянську повідомляють про вибухи (GettyImages)
У понеділок, 2 січня, у Бердянську повідомляють про вибухи. Їх чули в Урзуфі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"В Бердянську нічого не відбувається. Звук "нічого" гарно чули за 35 кілометрів в Урзуфі. Мабуть, просто петарди", - розповів він.
Як пише "Бердянск Сейчас", рашисти написали на своїх каналах, що вони знищили БПЛА.
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