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В Урзуфі повідомляють про вибухи. Окупанти втекли з селища

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Маріуполь, Субота 24 грудня 2022 12:13
В Урзуфі повідомляють про вибухи. Окупанти втекли з селища Фото: в Урзуфі повідомляють про вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 24 грудня, в Урзуфі (Донецька область) лунають вибухи. Після вчорашнього "прильоту" зранку колони окупантів залишили селища Урзуф та Бабах-Тарама.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Частково вирушили в бік Маріуполя, частково відтягнулись трохи далі від лінії потенційного ураження, в район с. Юр’ївка", - розповів він.

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