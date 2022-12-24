В Урзуфі повідомляють про вибухи. Окупанти втекли з селища

Фото: в Урзуфі повідомляють про вибухи (GettyImages)

У суботу, 24 грудня, в Урзуфі (Донецька область) лунають вибухи. Після вчорашнього "прильоту" зранку колони окупантів залишили селища Урзуф та Бабах-Тарама.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Частково вирушили в бік Маріуполя, частково відтягнулись трохи далі від лінії потенційного ураження, в район с. Юр’ївка", - розповів він.