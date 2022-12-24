В Урзуфі повідомляють про вибухи. Окупанти втекли з селища
Фото: в Урзуфі повідомляють про вибухи (GettyImages)
У суботу, 24 грудня, в Урзуфі (Донецька область) лунають вибухи. Після вчорашнього "прильоту" зранку колони окупантів залишили селища Урзуф та Бабах-Тарама.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Частково вирушили в бік Маріуполя, частково відтягнулись трохи далі від лінії потенційного ураження, в район с. Юр’ївка", - розповів він.
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