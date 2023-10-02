Росія перекинула в Луганську область резервну 25-ту армію, - ОВА

За його словами, три тижні тому росіяни провели ротацію. Після чого зайшов новий підрозділ - 25-та армія РФ.

"Перед цим закидували 42-у, її хлопці нищили, після чого вона вийшла. Зараз зайшла 25-та і знову ж таки намагається спробувати якось покращити свої позиції", - розповів Лисогор.

Ситуація на фронті

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Водночас армія РФ нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Бєлгородській області та не полишає спроб оточити Авдіївку Донецької області.

Окрім того, судячи зі звіту Інституту вивчення війни, ситуація на південь від Роботиного "нестабільна, складна та динамічна", оскільки важливі польові укріплення там неодноразово переходили з рук до рук.