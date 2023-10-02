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Россия перебросила в Луганскую область резервную 25-ю армию, - ОВА

Фото: Россия перебросила в Луганскую область резервную 25-ю армию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Оккупанты перебросили в Луганскую область резервную 25-ю армию РФ, чтобы попытаться как-то улучшить свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора в эфире телемарафона.

По его словам, три недели тому назад россияне провели ротацию. После чего зашло новое подразделение - 25-я армия РФ.

"Перед этим забрасывали 42-ю, ее ребята уничтожали, после чего она вышла. Сейчас зашла 25-я и опять же пытается попробовать как-то улучшить свои позиции", - рассказал Лысогор.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. 

В то же время армия РФ наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области и не оставляет попыток оцепить Авдеевку Донецкой области.

Кроме того, судя из отчета Института изучения войны, ситуация к югу от Работино "нестабильная, сложная и динамическая", поскольку важные полевые укрепления там неоднократно переходили из рук в руки.

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ЛуганскВойна России против Украины