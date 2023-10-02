ua en ru
Пн, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія перекинула в Луганську область резервну 25-ту армію, - ОВА

Луганська область, Понеділок 02 жовтня 2023 11:46
UA EN RU
Росія перекинула в Луганську область резервну 25-ту армію, - ОВА Фото: Росія перекинула в Луганську область резервну 25-ту армію (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Окупанти перекинули у Луганську область резервну 25-ту армію РФ, щоб спробувати якось покращити свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Артема Лисогора в ефірі телемарафону.

За його словами, три тижні тому росіяни провели ротацію. Після чого зайшов новий підрозділ - 25-та армія РФ.

"Перед цим закидували 42-у, її хлопці нищили, після чого вона вийшла. Зараз зайшла 25-та і знову ж таки намагається спробувати якось покращити свої позиції", - розповів Лисогор.

Ситуація на фронті

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Водночас армія РФ нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Бєлгородській області та не полишає спроб оточити Авдіївку Донецької області.

Окрім того, судячи зі звіту Інституту вивчення війни, ситуація на південь від Роботиного "нестабільна, складна та динамічна", оскільки важливі польові укріплення там неодноразово переходили з рук до рук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна Росії проти України
NEWS
ЄС розшириться від Лісабона до Луганська, - голова МЗС Німеччини
ЄС розшириться від Лісабона до Луганська, - голова МЗС Німеччини
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського